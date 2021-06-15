Путин принял решение аннексировать Крым, а не “признать самостоятельность” в последний момент – Гудков

“Я разговаривал и спрашивал у знающих людей, как принималось решение, почему был аннексирован Крым, ведь мне же все говорили, что план был просто признать независимость, не более того. Путин принял это решение сам, самостоятельно, в последний момент”, – сказал Гудков.

По его словам, ближайшие советники президента РФ также были удивлены этим решением.

“Путин, к сожалению, непредсказуем вследствие того, что у него искаженная картинка мира: он не сидит в интернете, он никому не доверяет, он находится под влиянием группы каких-то силовиков вокруг [секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая] Патрушева, которые понимают его и очень хорошо умеют читать президента. Они с ним работают уже очень давно. Они понимают, как играть на его страхах, они понимают, как играть на его амбициях”, – считает Гудков.

Оппозиционер также заявил, что Россия на данный момент “не готова ни воевать, ни поддерживать военные операции”, потому что любая военная авантюра “поставит крест на режиме”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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