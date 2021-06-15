 

Путин принял решение аннексировать Крым, а не “признать самостоятельность” в последний момент – Гудков

15.06.2021, 19:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я разговаривал и спрашивал у знающих людей, как принималось решение, почему был аннексирован Крым, ведь мне же все говорили, что план был просто признать независимость, не более того. Путин принял это решение сам, самостоятельно, в последний момент”, – сказал Гудков.

По его словам, ближайшие советники президента РФ также были удивлены этим решением.

“Путин, к сожалению, непредсказуем вследствие того, что у него искаженная картинка мира: он не сидит в интернете, он никому не доверяет, он находится под влиянием группы каких-то силовиков вокруг [секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая] Патрушева, которые понимают его и очень хорошо умеют читать президента. Они с ним работают уже очень давно. Они понимают, как играть на его страхах, они понимают, как играть на его амбициях”, – считает Гудков.

Оппозиционер также заявил, что Россия на данный момент “не готова ни воевать, ни поддерживать военные операции”, потому что любая военная авантюра “поставит крест на режиме”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / “Шахтер” во второй раз победил “Маккаби” и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

19.04 / Макрон не считает “Спутник V” реалистичным вариантом ускорения вакцинации французов

12.01 / В Монголии ночью произошло мощное землетрясение, его почувствовали в России

11.06 / Россия отказалась освободить тяжелобольных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО – Арестович

13.01 / Times – Лондон начнёт штрафовать компании за труд уйгуров в цепочках поставок

05.07 / Порошенко назвал причину, по которой его обвинили в госизмене

23.01 / Полиция начала раздавать маски участникам незаконной акции в Москве

23.07 / Патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским ходовым испытаниям

01.06 / Пархоменко: Гудков – золотой мальчик-красавчик, который в России мог устроиться тепло и сладко. Но он сделал другой выбор – и сейчас к нему пришли с обысками

31.01 / Дептранс сказал, когда снимут ограничения парковки в центре Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика