 

Играющим против России в компьютерных играх запретят избираться в депутаты

15.06.2021, 21:00, Разное
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Депутаты Госдумы разработали поправки в избирательный кодекс, запрещающие избираться на выборные должности некоторым категориям граждан.

Помимо граждан, каким-либо образом поддерживающих организации, которые внесены или могут быть внесены в реестры нежелательных, иностранно настроенных или экстремистских, в них должны быть включены граждане, выбирающие в компьютерных играх сторону врага России (СССР, Российской империи), а также стран ЕАЭС, Венесуэлы, Сирии и Никарагуа.

Такое мнение озвучил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Левин Леонид. По его словам, комитет внесет уже готовые поправки на первом же заседании Думы после летних каникул.

– Я советую компетентным органам и организаторам игр уже приступить к формированию базы “цифровых врагов”. Поправки получили одобрение администрации президента, а это сами понимаете, — добавил парламентарий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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