Белый дом: Встреча Путина и Байдена может продлиться до 5 часов без перерыва на обед

Президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина ждёт весьма долгий разговор. Об этом сообщили представители администрации Белого дома.

В Вашингтоне заявили, что переговоры вполне могут продлиться около четырёх-пяти часов или даже больше. При этом перерыва на рабочий обед не планируется, сообщает RT.

Напомним, что саммит двух лидеров начнётся в среду, 16 июня в швейцарской Женеве.