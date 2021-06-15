 

Белый дом: Встреча Путина и Байдена может продлиться до 5 часов без перерыва на обед

15.06.2021, 19:12, Разное
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Президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина ждёт весьма долгий разговор. Об этом сообщили представители администрации Белого дома.

В Вашингтоне заявили, что переговоры вполне могут продлиться около четырёх-пяти часов или даже больше. При этом перерыва на рабочий обед не планируется, сообщает RT.

Напомним, что саммит двух лидеров начнётся в среду, 16 июня в швейцарской Женеве.



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