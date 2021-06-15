Подъем заболеваемости COVID-19 в России объяснили появлением “московского” штамма

Специалист предположил, что причиной подъема заболеваемости в стране мог стать “московский” штамм COVID-19. По словам Болибока, мутация сформировалась либо в столице, либо попала в нее из какого-нибудь периферийного города, после чего стала быстро распространяться по России.

Иммунолог напомнил, что о новых мутациях коронавируса недавно говорил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он рассказал, что в медучреждение поступает все больше молодых людей с тяжелым течением COVID-19. Высокую смертность он связал с неэффективностью прежних способов лечения.

“Надо заново все схемы разрабатывать”, – пришел к выводу Болибок.

Ранее эксперт Александр Чепурнов раскрыл примерный срок окончания третьей волны коронавируса в России. По его мнению, спад заболеваемости произойдет в конце июня. Специалист пояснил, что в летний период вирус начинает плохо культивироваться из-за погодных условий.

За прошедшие сутки в стране выявили более 14 тысяч случаев заражения COVID-19. По данным оперативного штаба, всего коронавирус подхватили 5,23 миллиона граждан. Выздоровели и покинули больницы 4,81 миллиона человек. Жертвами опасной инфекции стали 127 тысяч пациентов.

Россия занимает шестое место по числу заболевших. В первую тройку входят США (34 миллиона случаев), Индия (29 миллионов случаев) и Бразилия (17 миллионов случаев), передает сайт Worldometers.