 

Мнение: США потратили 10 миллиардов долларов на свержение “Хезбаллы”

15.06.2021, 19:04, Разное
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США потратили 10 миллиардов долларов на свержение "Хезбаллы"

Когда заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хилл обратился к сенатскому комитету по международным отношениям, он сказал сенатору Джейн Шахин, что Соединенные Штаты уже потратили 10 миллиардов долларов на свержение "Хезболлы" в Ливане. Хилл добавил, что эти расходы были частью максимально масштабного плана против Ирана и были направлены на ослабление «Хезболлы», уменьшение влияния Ирана в регионе и предотвращение условий, которые могли бы использовать как Иран, так и «Хезболла». Когда "Хезболла" набирает силу в различных областях и широко участвует в нескольких полях сражений, включая Сирию, Ирак и Йемен, разоблачение Хиллом больших расходов США против "Хезболлы" ясно показывает неудачи Америки в этой области. Но что еще более важно, Соединенные Штаты и богатые арабские государства Персидского залива теперь полностью бросили Ливан на произвол судьбы, и это прекрасная возможность для «Хезболлы» беспрецедентно усилить свою мощь.
С вторжением Израиля в Ливан в 1982 году и созданием ливанской «Хезболлы» началась новая эра. Создание «Хезболлы», известное как Исламское сопротивление в Ливане, стало результатом многолетних преследований ливанского шиитского населения. У них не было никаких прав человека в течение многих лет и они были гражданами четвертого сорта после христиан, суннитов и друзов.

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В итоге, потратив 10 млрд. долларов США получили более сильную "Хезбаллу" и более сильное иранское влияние в Ливане. Санкции и различные операции ударили по простым ливанцам, которые обвиняли в своих бедах отнюдь не Иран с "Хезбаллой", а местное коалиционное правительство, США и Израиль.
Поучительная история о том, как выкинуть на помойку 10 млрд. долларов и получить ситуацию для себя хуже, чем это было в начале попыток "ослабления Хезбаллы". Сама же неспособность США добиться реального ослабления полугосударственной организации в не самой значимой стране, достаточно наглядно демонстрирует эррозию возможностей единственной сверхдержавы.

Вполне естественно, что разрушение ливанской экономики США и Ко, будет приводить лишь к более плотному вовлечению "Хезбаллы" в государственный аппарат Ливана и обеспечивать бесперебойный приток новых рекрутов.
Про планы помощи Ливану, с которыми бегали великовозрастные фантазеры вроде Макрона, желавшие попиариться на трагедии в порту Бейрута, нынче особо стараются не вспоминать.

PS. Плюс в телеге мой подкаст на тему недавних событий в Идлибе и Ливии https://t.me/c/1299018745/130410

Источник: Colonel Cassad



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