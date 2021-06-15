Мнение: Ажиотаж

Ростуризм сообщил об аномальном переполнении курортов Черного моря в Краснодарском крае и Крыму. Причина известна — закрытые туристические направления за рубежом. При этом на российской земле с соотношением цена-качество дела обстоят традиционно неважно, а сейчас, в период ажиотажного спроса, баланс сдвигается в сторону именно цены.

Ничего хорошего в происходящем нет — люди, привыкшие к более высокому качеству услуг за те деньги, которые теперь приходится оставлять «на месте», точно не приедут на российские курорты, если будут открыты иностранные. Но и постоянные клиенты российских курортов могут потерять доверие к ним просто потому, что неприятные впечатления по ценам — лучшая антиреклама. В итоге может сложиться ситуация, что следующий сезон в случае, если откроют Турцию или Египет, буде просто провален. Репутацию заработать сложно, потерять — легко.

И дело здесь не только в жадности крымских, анапских, геленджикских и сочинских — все побережье Черного моря в России является зоной риска. Причем риска очень высокого, что продемонстрировал недавний расстрел приставов в Сочи. В правовом отношении право собственности на всем побережье — дикая криминальная среда. Любой объект, не защищенный властной или силовой крышей, может быть банально «отжат», благо нарушений на каждый найти можно любое количество. Инвестиции здесь — дело весьма опасное.

Второй момент в том, что разного рода «бенефициары» захватили огромные участки побережья. Отчетливо понимая всю степень народной любви, они закрывают эти участки гигантскими охранными зонами. Что существенно снижает периметр побережья, который может быть задействован в курортном деле. Скажем, чтобы прикрыть известную аквадискотеку от нежелательного податного сословия, создана огромная заповедная зона, в которую просто запрещено въезжать. И таких аквадискотек на побережье хватает — бенефициаров разного калибра предостаточно.

Кроме того, существуют и иные стратегические объекты, которые тоже прикрыты охранными периметрами, в которых запрещено буквально всё. А побережье Черного поря — оно не безразмерное. И потому мест для нового строительства новых курортов и зон отдыха практически нет.

Все вместе это создает целый комплекс буквально неразрешимых проблем, результатом которых становится невозможным «импортозамещение» мест отдыха, способных реально заменить импортные курорты даже не очень высокого уровня.

В итоге начинаются «качели» – в этом сезоне за счет закрытия иностранных мест отдыха российским гражданам деваться особо некуда, и они создают ажиотаж на своей территории, откровенно морщась и от цен, и от условий, и от качества услуг. Следующие сезоны могут стать провальными просто потому, что изменить сложившееся положение вещей невозможно. Ни за год, ни за пять, ни за двадцать пять. Пока сановные воры будут продолжать сегодняшнюю политику, ни о каких современных курортах в России говорить не приходится. А значит — нынешний ажиотаж легко сменится коллапсом уже в следующем сезоне. Вы только откройте Турцию — и на российских курортах установится мертвая тишина. Новых завлечь невозможно, старые просто уйдут.

Такие резкие колебания сами по себе опасны, так как раскачивают и без того на ладан дышащую отечественную туротрасль. Осцилляции , то есть, хаотические колебания по частотам и амплитуде – крайне характерная особенность надвигающейся катастрофы. И именно это создается прямо сейчас на российском черноморском побережье.

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