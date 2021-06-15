Наоми Кэмпбелл поделилась новой фотографией новорожденной дочери

Супермодель Наоми Кэмпбелл удивила общественность, когда в середине мая сообщила, что впервые стала мамой, опубликовав фото младенца в Instagram. Теперь Наоми порадовала поклонников новым снимком дочери в сторис. На фото, сделанном в детском автокресле, можно разглядеть только ножки малышки в фирменных башмачках от Gucci. Снимок счастливая мама дополнила смайликами в виде сердечек и молящихся рук.

Снимок из сторис Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл, которая 28 мая отпраздновала 51-й день рождения, счастлива быть матерью, о чем она рассказала своим подписчикам:

Никогда я не чувствовала столько любви, как за последние несколько недель. Я так благодарна за эту любовь, которую вы проявили к моей дочери. Спасибо всем за теплые пожелания и добрые слова в мой день рождения. Несмотря на трудный год, который мы все пережили, было много хорошего, за что я безмерно благодарна. С божьей милостью, мы почти на свету в конце этого туннеля. Сил, терпения. С любовью, Наоми, – подписала она фото в свой день рождения.

Напомним, что 18 мая, супермодель Наоми Кэмпбелл сообщила всему миру, что впервые стала матерью. На свет появилась дочь, имя которой пока держится в тайне.

Прекрасное, маленькое благословение выбрало меня своей мамой, и для меня большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать всю ту жизнь, которой я поделюсь с моим ангелом. Нет любви больше этой, – написала Наоми, опубликовав первое фото малышки.

Подписчики гадают, кто отец малышки, удочерила ли девочку модель или воспользовалась услугами суррогатной матери. Все потому, что у Наоми, которая последний раз выходила на подиум в апреле, не было ни намека на округлившийся живот. Поэтому основная интрига в том, была ли малышка зачата при помощи донорской спермы или у нее все же есть биологический отец.

Официально Кэмпбелл уже много лет не состоит ни в каких отношениях – семь лет она встречалась с российским миллиардером Владиславом Дорониным и влюбленные даже были помолвлены. Однако пара неожиданно распалась в 2013 году. С тех пор свою личную жизнь супермодель оберегает от посторонних глаз. По слухам, в 2017 году у Наоми было два мимолетных романа: первый – с генеральным директором Ferrari и председателем правления табачной компании Philip Morris International Луиcом Камиллери, второй – с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, членом одной из самых богатых семей мира, который в том же году стал встречаться с певицей Рианной.