 

Ученые заявили, что иммунитет к коронавирусу будет сохраняться долго

15.06.2021, 18:26, Разное
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Клинические исследования продемонстрировали ученым, что иммунитет к коронавирусу способен сохраняться длительное время. Это происходит или через вакцинацию, или посредством сложной реакции организма на саму болезнь.
Ученые, в основном, изучали острую фазу ответа иммунитета человека, которая длится на протяжении нескольких месяцев после заражения коронавирусной инфекцией. Кроме этого, они отслеживали действия Т-клеток, антител и B-лимфоцитов. Специалисты поставили перед собой цель, установить, как долго держится защита и запускается иммунный ответ на выработку плазматических клеток памяти.

Джексон С. Тёрнер, представляющий Медицинскую школу Вашингтонского университета, совместно с командой ученых изучали клетки в костном мозге пациентов, которые уже выздоровели. Спустя семь месяцев после заражения SARS-CoV-2 у 15 человек их обнаружили, а спустя четыре месяца наблюдений оказалось, что они оставались в стабильном положении. Такую иммунную память исследователи сравнили со случаями реакции на дифтерию или столбняк.

Эксперты сошлись во мнении, что иммунитет можно повысить еще больше, если сделать прививку выздоровевшему человеку через год. Это приведет к тому, что возрастет уровень антител и образуется большее количество плазматических клеток. Однако необходимость ревакцинации еще изучается учеными.

Источник: www.e-vesti.ru



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