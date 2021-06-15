Поклонники обсуждают странный шрам на шее Ларисы Долиной

Ангелина Долина опубликовала в микроблоге Instagram свежее фото своей знаменитой матери. Многие подписчики обратили внимание на шрам на шее у 65-летней Ларисы Долиной.

В минувшем году певица постройнела и заметно помолодела, что стало предметом бурных споров в Сети. Некоторые пользователи уверены, что артистка обратилась к пластическому хирургу, чтобы сделать подтяжку лица и липосакцию. Сторонники этой теории теперь подкрепляют свои домыслы фотографией, которую недавно опубликовала Ангелина Долина. На шее у знаменитости они разглядели подозрительный шрам, который намекает на следы хирургического вмешательства.

Наследница Ларисы Долиной призналась, что в последнее время останавливает себя, когда хочет опубликовать снимок матери. За это ей немного стыдно, так как не хочет скрывать от поклонников «свое чудо света». На фото артистка позирует в рубашке в клеточку с открытым воротом. Сама знаменитость опровергает, что похудела, прибегнув к услугам пластических хирургов. По ее словам, избавиться от лишних килограммов помогли физические нагрузки и интервальное голодание. Лариса Долина рассказала, что поддерживает молодость кожи благодаря обертываниям и маскам.