 

Учеными найден новый способ лечения сердечной недостаточности

15.06.2021, 18:26, Разное
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Научные деятели, представляющие Национальный исследовательский университет “МИЭТ” (НИУ МИЭТ), презентовали новшество, улучшающее лечение при сердечной недостаточности. Оно преобразовывает прототипы обычных насосов для искусственного кровообращения в подобие инструмента, способного осуществлять лечение и диагностику на сердце. Информация об этом размещена в одном из разделов журнала Applied Sciences (Switzerland).
Сердечная недостаточность значится среди самых распространенных заболеваний. В РФ приблизительно пять миллионов человек имеют подобное заболевание.

Альтернативой сложных способов лечения может стать имплантация прибора вспомогательного кровообращения, который прокачивает кровь из левого желудочка в аорту.

Учеными обнаружено, что при соответствии параметров эл. тока с работой сердца у подобных аппаратов позволяет из простого насоса сделать некий агрегат, осуществляющий диагностику и тренировку сердечной мышцы. Заместитель директора Института НИУ МИЭТ Дмитрий Телышев заявил, что пациентам с таким устройством можно реже посещать врачей. А с помощью маленькой настройки программы можно своевременно получить информацию о работе сердца и осуществить процесс оптимизации с системой вспомогательного кровоснабжения.

Ученые объяснили, что сердечная мышца у некоторых больных может полноценно функционировать, благодаря тонкой настройки мощностей в искусственном насосе, создавая максимально положительный эффект. Это дает возможность сердечной мышце полностью восстановиться и в дальнейшем удалить устройство ВК.

Ученые уверяют, что разработка совместима с работой любых систем, как российских, так и зарубежных. Выполнение работы осуществлялось как совместный проект РФФИ – DFG. В ближайшее время методика начнет проходить клинические испытания.

Источник: ria.ru



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