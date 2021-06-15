Учеными найден новый способ лечения сердечной недостаточности
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Научные деятели, представляющие Национальный исследовательский университет “МИЭТ” (НИУ МИЭТ), презентовали новшество, улучшающее лечение при сердечной недостаточности. Оно преобразовывает прототипы обычных насосов для искусственного кровообращения в подобие инструмента, способного осуществлять лечение и диагностику на сердце. Информация об этом размещена в одном из разделов журнала Applied Sciences (Switzerland).
Сердечная недостаточность значится среди самых распространенных заболеваний. В РФ приблизительно пять миллионов человек имеют подобное заболевание.
Альтернативой сложных способов лечения может стать имплантация прибора вспомогательного кровообращения, который прокачивает кровь из левого желудочка в аорту.
Учеными обнаружено, что при соответствии параметров эл. тока с работой сердца у подобных аппаратов позволяет из простого насоса сделать некий агрегат, осуществляющий диагностику и тренировку сердечной мышцы. Заместитель директора Института НИУ МИЭТ Дмитрий Телышев заявил, что пациентам с таким устройством можно реже посещать врачей. А с помощью маленькой настройки программы можно своевременно получить информацию о работе сердца и осуществить процесс оптимизации с системой вспомогательного кровоснабжения.
Ученые объяснили, что сердечная мышца у некоторых больных может полноценно функционировать, благодаря тонкой настройки мощностей в искусственном насосе, создавая максимально положительный эффект. Это дает возможность сердечной мышце полностью восстановиться и в дальнейшем удалить устройство ВК.
Ученые уверяют, что разработка совместима с работой любых систем, как российских, так и зарубежных. Выполнение работы осуществлялось как совместный проект РФФИ – DFG. В ближайшее время методика начнет проходить клинические испытания.
Источник: ria.ru
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