Учеными найден новый способ лечения сердечной недостаточности

Научные деятели, представляющие Национальный исследовательский университет “МИЭТ” (НИУ МИЭТ), презентовали новшество, улучшающее лечение при сердечной недостаточности. Оно преобразовывает прототипы обычных насосов для искусственного кровообращения в подобие инструмента, способного осуществлять лечение и диагностику на сердце. Информация об этом размещена в одном из разделов журнала Applied Sciences (Switzerland).

Сердечная недостаточность значится среди самых распространенных заболеваний. В РФ приблизительно пять миллионов человек имеют подобное заболевание.

Альтернативой сложных способов лечения может стать имплантация прибора вспомогательного кровообращения, который прокачивает кровь из левого желудочка в аорту.

Учеными обнаружено, что при соответствии параметров эл. тока с работой сердца у подобных аппаратов позволяет из простого насоса сделать некий агрегат, осуществляющий диагностику и тренировку сердечной мышцы. Заместитель директора Института НИУ МИЭТ Дмитрий Телышев заявил, что пациентам с таким устройством можно реже посещать врачей. А с помощью маленькой настройки программы можно своевременно получить информацию о работе сердца и осуществить процесс оптимизации с системой вспомогательного кровоснабжения.

Ученые объяснили, что сердечная мышца у некоторых больных может полноценно функционировать, благодаря тонкой настройки мощностей в искусственном насосе, создавая максимально положительный эффект. Это дает возможность сердечной мышце полностью восстановиться и в дальнейшем удалить устройство ВК.

Ученые уверяют, что разработка совместима с работой любых систем, как российских, так и зарубежных. Выполнение работы осуществлялось как совместный проект РФФИ – DFG. В ближайшее время методика начнет проходить клинические испытания.

Источник: ria.ru