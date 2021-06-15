В Женеве приземлился самолет с российской делегацией

В Женеве приземлился самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, лайнеру пришлось кружить в воздухе в ожидании разрешения на посадку, что привело к часовой задержке.

На подлете к Женеве стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания, оно составит около часа. Самолет «Россия» стал кружить в небе над женевским озером, сделав несколько десятков разворотов, через некоторое время экипаж получил разрешение на посадку и приступил к снижению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Делегация и журналисты прилетели в Женеву для работы 16 июня на первой встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Предполагается, что задержка связана с прилетом в Швейцарию президента США. Путин прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

Как информирует ТАСС, власти Женевы сделали все для подготовки встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена.

«Вилла Ла-Гранж была выбрана в качестве места встречи американского и российского президентов, которая пройдет в среду 16 июня. Администрация города желает Джо Байдену и Владимиру Путину плодотворных и конструктивных переговоров», – говорится в заявлении исполнительного совета города.

«Получив указания от конфедеральных и кантональных властей, муниципалитет Женевы оперативно направил все необходимые ресурсы на подготовку к встрече и обеспечение наилучших условий для приема делегаций», – сообщили власти города.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Женеву.

Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.