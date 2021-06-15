Лидеры ЕС и США решили создать рабочую группу по вакцинам от COVID

Лидеры институтов Евросоюза и президент США Джо Байден на саммите в Брюсселе договорились о создании рабочей группы по препаратам от коронавируса для ускорения вакцинации в мире, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отметила Урсула фон дер Ляйен на саммите в Брюсселе обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. «Эта наш общий приоритет и ответственность. Мы договорились действовать быстрее, чтобы способствовать вакцинации населения мира. Для этого мы решили создать рабочую группу ЕС-США по вакцинам, чтобы детально работать над всеми вопросами, связанными с вакцинами, цепочками поставок и производством вакцин и лекарственных средств», – цитирует РИА «Новости» главу Еврокомиссии.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС и США «хотят сделать так, чтобы коронавирус стал историей, это возможно только в результате международного сотрудничества». «Наша цель – вакцинировать две трети мирового населения. Совместная рабочая группа по коронавирусу, производству и поставкам вакцин нам в этом поможет», – указал он.

Как подчеркнул глава Евросовета, на саммите также обсуждался глобальный договор по пандемиям.

В мае Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза не достигли единой позиции по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, приостановка патентов не решит проблему снабжения препаратами от коронавируса.