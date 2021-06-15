 

Путин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Шаталова

15.06.2021, 18:24, Новости дня
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Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Владимира Шаталова.

Как отметил Путин, Шаталов был выдающимся представителем прославленной плеяды покорителей Вселенной, смелым, волевым, исключительно порядочным человеком.

«За годы важной и ответственной работы он внес большой личный вклад в развитие отечественной авиации и ракетно-космической отрасли, в популяризацию ключевых достижений национальной космической программы. Светлая, добрая память о дважды Герое Советского Союза Владимире Александровиче Шаталове навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Дважды Герой Советского Союза умер во вторник на 94-м году жизни.

Шаталов совершил три полета в космос, первый – в 1969 году. В ходе него он состыковал космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». В 1987-1991 годах руководил подмосковным Центром подготовки космонавтов. Он также успел поучаствовать в Великой Отечественной войне, он пробыл на фронте полтора месяца, после чего поступил в Воронежскую спецшколу Военно воздушных сил (ВВС), которую окончил в 1945 году. Окончил Качинское военное авиационное училище летчиков в 1949 году, Военно-воздушную академию в 1956 году.



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