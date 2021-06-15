Почти каждый восьмой украинец готов участвовать в выборах в качестве кандидата – опрос

В то же время 52,9% опрошенных заявили, что намерены участвовать в выборах только в качестве избирателя.

Среди других форм гражданской активности в управлении своим населенным пунктом респонденты также называли готовность принимать участие:

в общественных работах по благоустройству – 17,7%;

в органах самоорганизации населения (домовые, уличные, квартальные комитеты) – 10,9%;

в разных видах общественной помощи (детдомам, приютам) в качестве волонтера – 9,9%;

в общественных слушаниях – 9,4%;

в общественных организациях, занимающихся проблемами местного самоуправления – 7,9%;

в заседаниях органов местного самоуправления – 7,5%;

в деятельности общественных советов при органах власти – 5,4%

в уличных акциях, пикетах, митингах – 5,2.

При этом 26,4% опрошенных не готовы принимать участия ни в одной из форм гражданской активности.

Опрос проводился с 21 по 26 мая среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего было опрошено 2017 респондентов методом интервью “лицом к лицу”. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

Последние местные выборы прошли по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, 25 октября 2020 года. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Очередные местные выборы в Украине должны пройти в 2025 году.

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