 

Четырехлетняя дочь Гайтаны впервые пошла в детский сад

15.06.2021, 18:22, Новости дня
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“Мир полон приятных сюрпризов. Здоровье моего отца улучшилось и он снова может ходить. Дочка впервые сегодня пошла в детский сад. На моем окне выросли огурцы. Жить очень интересно несмотря на “тучи”, – написала артистка.

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Публикация от GAITANA (@gaitanamusic)

Контекст:

Гайтана родилась в 1979 году в Киеве. До пяти лет жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец.

Певица начала карьеру в 1991 году. В ее дискографии 11 альбомов. Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.

В 2017 году артистка родила дочь. Отец Николь – саунд-продюсер Александр Смарт, супруг Гайтаны. Пара тайно от СМИ зарегистрировала брак в 2016 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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