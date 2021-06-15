Байден заявил, что возможная смерть Навального ухудшит отношения РФ с США

“Смерть Навального стала бы еще одним свидетельством того, что Россия почти или совсем не намерена соблюдать основные фундаментальные права человека. Это была бы трагедия. На мой взгляд, это только навредило бы ее отношениям с остальным миром и со мной”, – заявил американский президент.

Такое заявление Байден сделал после интервью российского президента Владимира Путина, в котором тот говорил и о судьбе Навального. Журналист NBC News Кир Симмонс спросил у главы Кремля может ли он пообещать, что Навальный “покинет тюрьму живым и здоровым”.

“У нас такие решения принимает не президент, такие решения принимает суд – освобождать, не освобождать”, – ответил ему Путин.

После этого журналист заявил российскому лидеру, что “люди заметят, что вы сказали, что он не выйдет из тюрьмы живым”. Глава Кремля перебил журналиста словами “А мне все равно”.

Последнюю фразу Путина “А мне все равно” в последствии убрали из расшифровки интервью, опубликованной на сайте Кремля. Но она осталась на оригинальном видео.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок. Он должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. 2 февраля ему заменили условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 31 марта Навальный объявил голодовку, во время которой потерял 8 кг, а всего с момента приезда в колонию – 15 кг. Он требовал допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.

19 апреля Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове.

23 апреля политик завершил голодовку, несмотря на то, что требование допустить к нему независимого врача так и не было выполнено. Навального вернули обратно из тюремной больницы в колонию, где он отбывает заключение.

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