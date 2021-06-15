 

Суд оставил Мангера под арестом

15.06.2021, 18:22, Новости дня
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Адвокаты просили суд изменить их подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на залог, аргументируя тем, что материалы дела уже исследованы судом, Мангер не может влиять на свидетелей. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Мангера об изменении меры пресечения. 

Ходатайство народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ильи Кивы про личное поручительство суд не рассматривал, так как для этого Кива должен был лично явиться на заседание, а он не пришел, сообщил “5 канал”.

В судебном заседании объявлен перерыв до 12.00 16 июня.

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а его помощника Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали.

В последний раз меру пресечения Левину и Мангеру продлили до 9 июля 2021 года.

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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