 

Старший сын Виктора Павлика прокомментировал рождение младшего брата

15.06.2021, 18:22, Новости дня
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“Мой младший брат Михаил. Добро пожаловать к нам!” — подписал снимок 37-летний Александр через несколько часов после того, как его младший брат появился на свет.

Скриншот: alex_pavlik15 / Instagram
Контекст:

Александр Павлик – старший сын артиста от первого брака. Он родился в 1984 году в городе Горишни Плавни Полтавской области. Его мать работала крановщицей в Одессе, а отец приехал туда на практику. Отец оставил семью, когда сыну исполнилось две недели. После этого Павлик увиделся с сыном, когда тот пошел в третий класс.

Александр, как и его отец, музыкант, основатель детской музыкальной студии Pavlik Kids. Женат, воспитывает 11-летнего сына Давида.

55-летний Виктор Павлик и 27-летняя Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него.

Кроме Александр и Михаила у Виктора Павлика есть дочь Кристина. Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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