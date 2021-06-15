 

Нежелание принимать Украину в НАТО связали с Россией

15.06.2021, 18:14, Разное
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Глава МИД отметил, что некоторые члены Североатлантического альянса скептически относятся к идее присоединения Украины. По его мнению, эти страны боятся негативной реакции Москвы. “Главное препятствие – это нежелание посылать сигнал России”, – сказал Дмитрий Кулеба.

Украинский министр заявил, что одной из задач ведомства сегодня является работа со скептиками. Кулеба рассказал, что недавно посетил Берлин, где побеседовал с членами правительства Германии. Он пожаловался на то, что немцы не хотят поддерживать Незалежную.

В минувший понедельник, 14 июня, президент Соединенных Штатов Джо Байден перечислил условия для вступления Украины в НАТО. Политик сообщил, что киевским властям необходимо решить проблему коррупции, а также положить конец боевым действиям в Донбассе.

Отметим, что Украина не спешит с решением конфликта на юго-востоке. Глава страны Владимир Зеленский ранее заявил, что ситуация в Донбассе улучшится только после вступления в Альянс. Кроме того, он назвал Москву причастной к ухудшению обстановки на линии соприкосновения.

Также президент считает, что Украина заслуживает большего. По его словам, страна не должна просить НАТО предоставить план действий по вступлению. “Нас нужно приглашать”, – выразил мнение Зеленский.



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