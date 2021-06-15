 

Система соцпомощи будет включена в предвыборную программу “Единой России”

15.06.2021, 18:14, Разное
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Для того, чтобы развить механизм минимального гарантированного дохода, необходимо создать систему адресной помощи, вести учет всех видов соцподдержки и доходов граждан. Так считает заместитель руководителя фракции “Единой России” в Государственной Думе Андрей Исаев.

Выступая на заседании Экспертного совета партии, он отметил, что в последнее время “ЕР” использовали практику социального контракта. В таком случае денежные средства выделяются не просто на оказание помощи человеку, а для того, чтобы он перестал находиться в трудной жизненной ситуации. “На этом мы предлагаем сделать акцент в нашей предвыборной программе”, – сказал Исаев.

Депутат считает, что особое внимание должно быть уделено молодежи, детям-сиротам и инвалидам. Также члены партии предложили активно использовать цифровые технологии. Например, необходимо работать над возможностью самостоятельного приобретения технических средств реабилитации и лекарств с помощью электронного сертификата.

Напомним, в настоящий момент “Единая Россия” работает над проектом предвыборной программы. Он будет утвержден на съезде партии, который состоится в субботу, 19 июня. После этого документ будут обсуждать и дорабатывать в регионах.



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