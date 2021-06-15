В кемеровском супермаркете голосованием покупателей обнулили срок хранения скумбрии

В кемеровском супермаркете «Экономъ» завершилось голосование покупателей по вопросу продления срока годности копчёной скумбрии. 77,92% голосовавших поддержали это решение.

Скумбрия горячего копчения в вакуумной упаковке имеет срок хранения 20 суток. Это был очень популярный продукт, кемеровчане с удовольствием покупали его. Поэтому на складе супермаркета «Экономъ» хранился и постоянно обновлялся большой запас этой рыбы. Однако из-за вызванного западными санкциями ухудшения экономической ситуации покупатели начали экономить, популярность скумбрии пошла вниз. Оставалось лишь три дня до момента, когда рыбу пришлось бы засыпать хлоркой и отнести на помойку.

Чтобы спасти залежалый товар, дирекция супермаркета организовала волеизъявление покупателей.

– Раньше Кузбасс богато жил, могли к пиву рыбки взять, полакомиться. А сейчас пиво берут, а скумбрия лежит, у людей денег нету. Скумбрия лежит, срок идёт, что делать? Не выбрасывать же. Обратились к людям, люди нас поддержали, – сказала директор супермаркета Талия Хабриева.

Ящик для голосования установили у входа в магазин. Покупателям предлагали ответить «Да» или «Нет» на вопрос «Поддерживаете ли вы идею обнулить срок годности всеми любимой скумбрии горячего копчения в вакуумной упаковке»? Голосование продолжалось три дня. В День России подвели итоги – против высказалось лишь 21,27% покупателей. 0,81% бюллетеней признали недействительными.

Протокол голосования направили в Роспотребнадзор. Теперь скумбрия может продаваться ещё 20 дней. В ближайшие дни «Экономъ» намерен провести плебисциты по обнулению сроков годности буженины, сыра и творога.

—