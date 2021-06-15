100 тысяч рублей за убийцу

«Новая газета» объявляет сезон охоты на браконьеров. За информацию об охотнике, сделавшем фото на фоне трупов полутора сотен птиц, мы гарантируем вознаграждение.

20 мая в соцсети попала фотография охотника на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной из трупов птиц. На фото около ста пятидесяти убитых гусей, журавлей, уток, селезней. Произошедшее взбесило местных жителей, они оставили под постами с фотографией охотника десятки разгневанных комментариев: «Опозорил Чукотку. У нашего народа, да и, думаю, у многих других, есть правило: не бери у природы больше, чем надо, а что взял — используй без остатка. Иначе природа отомстит». «Наши дети после таких будут ходить только на виртуальную охоту».

Полиция по поручению прокурора Чукотского автономного округа Константина Прохорова начала проверку по факту незаконной охоты (ст. 258 УК). Но человек с фото до сих пор не найден.

Сотрудники МВД Анадыря отказываются пустить меня в отделение полиции и комментировать результаты проверки. Говорят, что информацию журналистам может давать только специально обученный человек из пресс-службы, Евгений Смышляев. Но он, к сожалению, на больничном. На больничном до такой степени, что две недели его телефон выключен и на письменную просьбу связаться со мной он не реагирует.

По закону каждый охотник должен получать в региональном охотнадзоре разрешение на отстрел дичи в начале сезона. Выдаются охотничьи лицензии с начала марта, пошлина составляет 650 рублей, каждый охотник может получить только одно разрешение.

Сезон охоты на водоплавающую дичь на Чукотке открылся 15 мая и длился десять дней.

Нормы охоты строгие: за сезон можно застрелить только двух канадских журавлей; селезней и уток разрешено добывать по пять за сутки. Гуся — одну птицу в день, но не больше пяти за весь сезон. Эти правила не касаются представителей коренных северных народов, ведущих традиционный образ жизни, им можно охотиться без ограничений.

Легально убить столько птиц, сколько выложено на фото, всего за пять дней с начала охотничьего сезона, можно было двумя способами:

либо будучи представителем коренного народа Чукотки, либо в случае, если охотились больше пятнадцати человек, а сфотографировался один.

Охотник из Анадыря Максим Хохлов комментирует: «Местные так не охотятся. Такое мог сотворить только приезжий. Чукчи с уважением относятся к своей природе, они не берут больше необходимого. Не возьмут, даже если есть норма добычи, когда считают охоту нечестной. Вот сейчас, в межсезонье, в ледяные полыньи попадают белухи. Из-за таяния и движения льда они оказываются в ледяной ловушке, как в закрытом бассейне. Существует разрешенная квота добычи белух, но чукчи не пойдут убивать животное, не имеющее возможности скрыться. Это неправильно. Хотя сейчас в удаленных районах очень плохо с доставкой продовольствия, потому что навигации еще нет, а зимник уже растаял и добраться туда очень сложно».

Местные охотники и инспекторы смогли определить, что фото с убитыми птицами сделано в районе Третьей речки, по ней проходит граница природного заказника «Автаткууль». Это примерно в восьмидесяти километрах от Анадыря. Сейчас добраться туда можно только на катере на воздушной подушке. Любая другая техника утонет, потому что реки вскрылись, тундра затоплена. Сотрудники МВД смогли попасть на место 27 мая и собрали несколько мешков обрезанных птичьих крыльев. Тела птиц охотники забрали с собой. Края крыльев не употребляют в пищу, их обрезают, чтобы легче было упаковывать тушки. Сотрудникам охотнадзора предстоит определить, есть ли среди убитых птиц краснокнижные, это можно сделать, изучив оперение.

Предположить, что охотилось больше пятнадцати человек и птиц добыли, чтобы съесть, трудно. Охота на водоплавающую дичь ведется из укрытий (засидок), их или строят из снега, или привозят с собой складные. Чтобы охотники случайно не пристрелили друг друга, засидки ставят с промежутком более ста метров. Чтобы расположить компанию из пятнадцати охотников, понадобится растянуть цепочку на полтора километра, такая охота неэффективна, да и трудно организуема.

Сотрудник Анадырского охотнадзора Денис Литовка объясняет: «Мотивация [этого] охотника довольно простая: похвастаться. Дичь в таких количествах не добывают для еды. Чтобы съесть гуся, его нужно еще ощипать. Представили, ощипать сто пятьдесят птиц? В руках у этого охотника на фото ружье «Бенелли» или «Беретта», оно стоит больше двухсот тысяч рублей.

Ему явно есть что кушать. Такие люди охотятся для понтов.

Сфотографироваться и показать друзьям, какой крутой. Этот просто переборщил и попал в общественный резонанс».

В даты начала охотничьего сезона в аэропорту Анадыря приземлился чартерный самолет из Магаданской области, обратно он улетел вскоре после попадания фото надписи из трупов в соцсети. Продать или даже раздать столько убитых гусей в Анадыре незамеченным невозможно. Город маленький, все друг друга знают.

Жительница Анадыря Елена Чурсина, дочь и жена охотника, комментирует: «Это позор. На Чукотке не бывает маленьких проблем. У нас за спиленное дерево снимают крупного чиновника. Вид из окна оно, видишь ли, закрывало. Здесь всего очень мало и поэтому все очень ценное: и трава, и деревья, и тем более животные. Местные все друг друга знают, особенно охотники. Из наших его никто не узнал. Он, скорее всего, приезжий, да и, скорее всего, шишка какая-то, прикрывают. Ружье очень дорогое. Куда можно деть столько птиц? В Анадыре никто это ни покупать, ни даром брать не станет. Ну, привозят с охоты одну-две тушки, валяется вон в морозилке. Если они не бросили их на месте, значит вывезли. А вывезти сейчас в межсезонье можно только самолетом».

МВД до сих пор не опубликовало результаты проверки. На запросы редакции (на момент публикации этого текста) ответ также не был получен. В случае признания виновным охотнику может грозить пожизненное лишение охотничьей лицензии, штраф в размере миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

«Новая газета» включается в поиски убийцы. Мы объявляем награду в 100 000 рублей за достоверную информацию об имени и фамилии охотника. Если вы знаете, кто это, пожалуйста, напишите нам: [email protected]

Анастасия Егорова, руководитель направления «Волонтеры России»

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