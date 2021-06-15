 

Джессика Бил впервые рассказала о рождении второго ребенка: “Я была напугана”

15.06.2021, 17:44, Разное
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В июле 2020 года у 39-летней Джессики Бил и 40-летнего Джастина Тимберлейка родился второй сын, однако звездные родители тщательно скрывали эту новость от общественности и долгие месяцы не давали на эту тему никаких комментариев. Первым прервал молчание музыкант – в январе этого года в шоу Эллен Дедженерес он не только подтвердил, что снова стал отцом, но и раскрыл пол и имя ребенка. Пара назвала мальчика Финеасом.

А на днях разоткровенничалась и звездая мама – Джессика стала гостьей нового выпуска подкаста Декса Шепарда Armchair Expert. В беседе с ведущим актриса призналась, что нервничала при родах – все дело в коронавирусных ограничениях, которые могли бы помешать Джастину присутствовать с ней в палате. Однако все обошлось:

Был момент, когда никому не разрешали присутствовать на родах. Но ему разрешили. Если бы мне пришлось остаться там одной, это было бы ужасно. Я была по-настоящему напугана.

Джессика сказала, что ей не пришлось прикладывать много усилий, чтобы скрыть беременность от папарацци и общественности. В этом им помог карантин:

На самом деле, я не то чтобы намеренно держала в секрете вторую беременность. Но получился “секретный” ребенок, хотя это не должно было быть секретом. Просто был COVID, разгар пандемии. Я уехала в Монтану со своей семьей и больше оттуда не уезжала… Это было самое странное время.

Также она добавила, что быть мамой сложно, а двоих детей – еще тяжелее. Но ей нравится большая семья:

Прошло шесть лет с тех пор, как мы сделали это (родили ребенка). Кто-то сказал мне: “Иметь двоих детей – все равно что иметь 1000”, и это именно так. Трудно соблюсти баланс. Но это потрясающе, интересно, забавно. Мне интересно беседовать со своим 6-летним сыном, он уже говорит как взрослый! Еще он такой чуткий и нежный… А младший просто чертовски милый.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

По словам Джессики, она не хочет, чтобы дети пошли по их с Джастином стопам, но одновременно с этим видит, что у них есть творческий потенциал:

О боже, нет, только не это! Но потом я смотрю на своих детей и думаю: “Черт возьми, они, наверное, будут музыкальными”. Что мы собираемся делать? Ну как не позволять им играть на пианино или не давать им брать уроки вокала, если это их страсть?.. Я не хочу быть тем родителем, который лишает ребенка его мечты.

Напомним, роман Тимберлейка и Бил начался в феврале 2007 года, но в 2011-м они расстались на несколько месяцев. Помирившись, влюбленные сыграли свадьбу 29 октября 2012 года. Спустя год после свадьбы актриса взяла фамилию мужа, однако карьеру в кино продолжает под прежней фамилией — Бил. В ноябре 2019-го у пары снова наступил кризис в отношениях — некоторое время Джастин ходил без обручального кольца.



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