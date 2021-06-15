ФСИН, суды и МВД установили план по числу заключенных для трудовых лагерей на 2021-2022 годы

Федеральная служба исполнения наказаний, МВД и представители судебной системы согласовали план по числу заключенных, которые требуются для новосозданной системы трудовых лагерей.

Если в 2021 год на принудительные работы поедут лишь 50 тысяч россиян, то уже в 2022-м планируется увеличить эту цифру в пять раз – параллельно со введением в строй инфраструктуры.

В Москве накануне завершилась пятидневная межведомственная конференция «Труд – дело чести», в ходе которой чиновники обсудили, сколько людей необходимо поставить в трудовые лагеря и как это реализовать.

– Что самое важное, так это не только численность рабочей силы, но и ее качество. Мы достигли соглашения с судами и полицией, что соответствующие приговоры, позволяющие затем начать трудовую эксплуатацию, будут выноситься в первую очередь тем единицам, которые обладают соответствующими физическими качествами, чтобы трудовой возраст был, возможно опыт работы на стройках. План у нас выставляется по каждому региону, то есть Астраханская область должна дать, скажем, пятьсот человек за определённый месяц, Томская – до двух тысяч, если пиковые потребности закрыть надо, и так далее. Это уже задача для следствия и судов дать план, а ФСИН этот контигент на конкретные участки распределять будет, – рассказал один из участников мероприятия.

Отдельно обсуждался вопрос о возможности быстрого изыскания людей определённой специальности, если они потребуются на тех или иных участках. Широкое участие в логистике заключённых может принять РЖД, для этого будут задействованы упрощённые б/у вагоны. Этот проект пока находится на стадии согласования.

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