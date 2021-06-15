Пульмонолог Авдеев рассказал, стоит ли планировать отдых на море после COVID-19

Пульмонолог Сергей Авдеев рассказал, можно ли после перенесенного COVID-19 ехать отдыхать на море. По его словам, по данному вопросу лучше предварительно проконсультироваться с врачом.

Этим летом многие люди планируют провести отпуск на юге. У пациентов могут быть различные заболевания, к тому же COVID-19 у всех протекает по абсолютно разному сценарию. По поводу поездки на море после перенесенного коронавируса лучше проконсультироваться с терапевтом.

Если взять условного больного, у которого после COVID-19 сохранились незначительные изменения в легких и небольшая одышка, то ему можно отправляться на юг. К тому же путешествие к морю принесет даже пользу.

В то же время иммунолог Владислав Жемчугов призвал россиян, которые перенесли коронавирус, не отправляться в страны, куда нужно долго лететь. К тому же нежелательной является смена часовых поясов, поскольку организм может испытать дополнительный стресс.

Источник: rg.ru