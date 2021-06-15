 

Семенович назвала сумму заработка в «Блестящих»

15.06.2021, 17:28, Разное
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Популярная российская певица Анна Семенович пояснила о своей зарплате в группе «Блестящие». Она также назвала причину ухода из коллектива.
Анне Семенович не хватало денег, когда она выступала в составе группы «Блестящие». В тот период у артистки был роман с обеспеченным мужчиной, который ее финансово поддерживал. Несправедливость послужила толчком к старту сольной карьеры.

Артисты других групп получали ставку и процент от гонорара. В один момент Семенович на собрании решила озвучить свою претензию продюсерам. Она считала, что артистки имели право снимать хорошие квартиры в центре города и достойно одеваться. Однако тогда заработные платы так никто и не поднял, поэтому Семенович объявила об уходе.

Первые три месяца артистка работала бесплатно, потом платили 50 долларов за концерт. Со временем данная сумма выросла до 150 долларов. Сейчас Семенович не осуждает продюсеров, поскольку у них было свое мнение. Каждой из участниц группа «Блестящие» дала путевку в жизнь.

Артистка сожалеет, что коллектив распался. Если бы тогда удалось договориться о поднятии заработных плат, то группа выступала бы еще минимум десять лет, поскольку исполнялись самые настоящие хиты, которые публика положительно воспринимала.

Источник: sport24.ru



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