 

Начались продажи недорогого смартфона Motorola со стилусом, огромным экраном и внушительным аккумулятором

15.06.2021, 17:28, Разное
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На мировом рынке начались продажи нового смартфона от компании Motorola. Moto G Stylus 5G недорогого сегмента получил огромный экран, стилус, а также внушительный аккумулятор.
Входящая в концерн Lenovo компания Motorola выводит на глобальный рынок новый смартфон. Moto G Stylus 5G уже доступен для покупателей на территории США, его стоимость составляет 400 долларов. За эти деньги предлагается не только модем для работы в мобильных сетях пятого поколения. В оснащение устройства входят огромного размера ЖЖ-экран с диагональю в 6,8 дюймов. Его разрешение составляет Full HD+ (2400 на 1080 точек), а вверху слева размещен маленький округлый вырез под фронтальный объектив на 16 миллионов пикселей. Комфортность пользования им повышает фирменный стилус.

Основная камера в Moto G Stylus 5G четвертная и включает датчики на 2, 5, 8 и 48 мегапикселей. Продуктивность и быстродействие аппарату придает однокристальная платформа Snapdragon 480 от Qualcomm. Дополняет ее, увеличивая многозадачность девайса, 6-гигабайтный чип оперативной памяти. Для хранения любого типа файлов предусмотрен флэш-накопитель вместительностью 256 гигабайт.

Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор объемом на 5 тысяч мА·ч, поддерживающий зарядку мощностью 10 Ватт. Одиннадцатое поколение операционной системы Android дополняет фирменная оболочка My UX. Также есть в устройстве стандартный аудиоразъём на 3,5 миллиметра для подключения наушников, USB Type-C и сканер отпечатков пальцев, вынесенный на заднюю крышку.

Источник: www.ixbt.com



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