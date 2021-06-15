В Польше приняли резолюцию против строительства «Северного потока – 2»

Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ.

«Сейм Польши в знак солидарности с нашими соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ, в качестве нашего союзника по НАТО и партнера в Европейском союзе, для отказа от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», а также для принятия мер, направленных на немедленное и эффективное прекращения его строительства», – цитирует резолюцию РИА «Новости».

Резолюцию депутаты объяснили уважением «к ценностям, на которых основан Европейский союз», а также солидарностью «с Украиной» и заботой «о стабильности и безопасности в Европе, а также для повышения устойчивости Союза к давлению со стороны России».

Уточняется, что сейм призвал США «как нашего союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.

10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.

4 июня президент РФ Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения РФ не хочет отказываться от украинского транзита.