 

Американский чиновник: «Преломления хлеба» на встрече Путина с Байденом не будет

15.06.2021, 17:26, Новости дня
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Переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в расширенном составе с участием пяти должностных лиц с каждой стороны, при этом рабочего обеда не предусмотрено, «преломления хлеба» не будет, сообщил американский чиновник.

Соединенные Штаты рассчитывают, что главы государств после встречи дадут некоторые поручения, но крупных итогов не ожидается, передает ТАСС со ссылкой на неназванного американского чиновника.

При этом пресс-конференция Путина по итогам саммита в Женеве пройдет перед аналогичным мероприятием у Байдена, указал он.

Сам чиновник и его коллеги не ждут «крупного набора осязаемых итогов» переговоров, но рассчитывают, что правительства обеих стран получат поручения для проведения дальнейших консультаций.

Высказывания представителя администрации США привел пресс-пул Белого дома.

Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Байден уже прибыл в Женеву.



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