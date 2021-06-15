Армения осудила визит Алиева и Эрдогана в Шуши

МИД Армении осудил визит президентов Турции и Азербайджана Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева в город Шуши, находящийся в Нагорном Карабахе.

«Как явную провокацию против мира и безопасности в регионе мы решительно осуждаем совместный визит президентов Турции и Азербайджана 15 июня в город Шуши – армянский исторический и культурный центр в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика – прим. ВЗГЛЯД), который в настоящее время находится под азербайджанской оккупацией», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики, информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и Алиев подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях стран. Эрдоган также сообщил, что в Шуше планируется открыть консульство Турции.