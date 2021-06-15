 

СБУ заблокировала нелегальный вывоз из Украины военного оборудования

15.06.2021, 17:24, Новости дня
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Правоохранители изъяли у местного жителя прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для контроля над результатами поражения воздушных и наземных целей.

По данным СБУ, злоумышленник хотел вывезти оборудование в одну из стран Евросоюза в обход обязательного экспортного контроля. Его задержали в пункте пропуска.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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