СБУ заблокировала нелегальный вывоз из Украины военного оборудования

Правоохранители изъяли у местного жителя прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для контроля над результатами поражения воздушных и наземных целей.

По данным СБУ, злоумышленник хотел вывезти оборудование в одну из стран Евросоюза в обход обязательного экспортного контроля. Его задержали в пункте пропуска.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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