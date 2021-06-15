Глинская рассказала, как приготовить ягодный кисель без комочков
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Для приготовления необходимо:
1 л воды;
100 г вишни без косточек;
по 100 г малины, клубники и черной смородины
50 г кукурузного крахмала и 100 мл воды;
50 г сахара.
“Смешайте ягоды, пробейте погружным блендером до состояния пюре. Отправьте пюре в воду, добавьте сахар. Доведите до кипения и дайте прокипеть две-три минуты. Процедите. Смешайте крахмал с водой, хорошо перемешайте. Добавьте разведенный крахмал в ягодную воду. Постоянно помешивая, доведите до кипения”, – описала процесс приготовления Глинская.
Кисель, по словам эксперта, должен покипеть несколько минут.
ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.
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