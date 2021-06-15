 

Наливайченко заявил, что три трейдера в Украине получили половину доходов “Энергоатома” благодаря связям с НКРЭКУ

15.06.2021, 17:24, Новости дня
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“Один из фигурантов расследования НАБУ о краже 1,9 млрд грн у государственной “Укрзалізниці” – компания “Энерджикс” – напрямую связана с заместителем начальника отдела лицензирования в сфере электроэнергетики НКРЭКУ Анастасией Саковской. Чиновница НКРЭКУ указала эту компанию в декларации 2020 года, как основное место работы ее мужа”, – написал Наливайченко.

В 2020 году ООО “Энерджикс” заработало на рынке электроэнергии 7,045 млрд гривен, не выработав при этом ни киловатта электроэнергии, сообщил он.

“В феврале 2020-го НАБУ проводило обыски в офисе компании по подозрению в хищении средств “Укрзалізниці” в сговоре с руководством НКРЭКУ. Показательно, что другие фигуранты расследования НАБУ по схемам “торговли воздухом” и краж средств “Укрзалізниці” также напрямую связаны с руководством НКРЭКУ. Это “Новая-Энергетическая-Компания”, конечным бенефициаром которой является Александр Притыка, который вместе с нынешним руководителем НКРЭКУ Валерием Тарасюком работали в российской компании VS Energy”, – заявил политик.

По его словам, в сумме три связанных с НКРЭКУ трейдера в прошлом году получили доход в 23 млрд грн – и это половина годового дохода государсьтвенного “Энергоатома”, но при этом компании сами не произвели ни одного киловатта электроэнергии. Дочерняя  компания французского энергетического гиганта в Украине – ООО “Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн” – в 2020 году получила доход меньше 0,5 млрд грн, что в 16 раз меньше, чем фирма Притыки, добавил он.

“Как видим, дружеские и родственные связи с украинскими чиновниками позволяют компании с одним стулом на балансе зарабатывать в 15–16 раз больше, чем международной компании с оборотом 55,8 млрд евро по всему миру. Что это, как не очевидный результат коррупции в НКРЭКУ?!” – резюмировал Наливайченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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