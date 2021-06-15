“Состоялась в том числе и на платной основе”. В ОПУ прокомментировали акцию ОПЗЖ в правительственном квартале

“Люди, которые стали свидетелями проведения второй чисто политической акции, указывают на то, что она состоялась в том числе и на платной основе. Сегодняшние слова президента Владимира Зеленского, сказанные на форуме [Украина 30], были реакцией именно на такие свидетельства о второй акций, организованной в интересах отдельных политиков. Это совершенно не касалось мотивов проведения акции, которая имела отношение к церкви, и тем более не касалось действий верующих. Это важно. Потому что отдельные политики уже начали активно спекулировать на религиозной теме и сознательно разгонять фейк”, – сказал Подоляк.

Он отметил, что политсилам, “которые привыкли, что за деньги или ради денег можно имитировать все что угодно”, надо прекратить использовать украинцев в частности людей старшего возраста в политических играх.

“Подкуп участников акций только дискредитирует тех, кто это устраивает, с одной стороны. С другой стороны, президент абсолютно точно знает, какие акции проходят искренне, а какие являются платным элементом спекулятивной политики”, – подчеркнул советник.

Контекст:

Сегодня под зданием Верховной Рады ОПЗЖ провела акцию “За мир на Востоке Украины”, об этом сообщила пресс-служба партии.

Зелениский, выступая на форуме “Украина 30. Экономика без олигархов”, сказал, что под Радой стоят “бабули и дети”.

“В желтых кепочках ОПЗЖ. Что-то там в церкви снова не так. И так внезапно все этим вопросом заинтересовались, что тысячи бабуль пришли в кепочках ОПЗЖ. Ну, как это выглядит? Наша задача и закона о деолигархизации, чтобы у этих бабуль было достаточно денег, чтобы они не выходили. Они же прожили жизнь, их уважали на работах… От бедности надо уходить”, – сказал президент.

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