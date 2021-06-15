 

Дума приняла инициативу “ЕР” о зачислении братьев и сестер в одну школу

15.06.2021, 17:16, Разное
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Закон с поправками “Единой России”, гарантирующий братьям и сестрам зачисление в одну школу независимо от места жительства, единогласно принят депутатами нижней палаты парламента в третьем чтении 15 июня.. Документ отменяет условие, при котором для получения приоритетного права при зачислении в одну и ту же школу или детский сад родные братья и сестры должны были иметь общее место жительства.

Напомним, с подобной инициативой выступила секретарь Чувашского отделения “Единой России”,
член комитета по образованию и науке
Государственной Думы РФ Алена Аршинова на партийном форуме “Большой семейный совет” 31 мая. Идею поддержал министр просвещения Сергей Кравцов

“Документ прошел все необходимые экспертизы. Российские семьи — особенно многодетные — ждут от нас принятия закона, он снимает существующие бюрократические барьеры”, – отметила парламентарий.

Из текста закона следует, что “ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра”.



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