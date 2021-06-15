 

На дочь Юэна Макгрегора напала собака за полчаса до премьеры фильма с ее участием: фото дня

15.06.2021, 16:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьера фильма “Торт ко дню рождению” стала особенной для дочери актера Юэна Макгрегора Клары, сыгравшей в нем одну из ролей. Буквально за полчаса до мероприятия в Музее мафии в Лас-Вегасе на 25-летнюю Клару напала собака, расцарапав и искусав лицо девушки настолько, что ей потребовалась срочная медицинская помощь. Несмотря на заметные последствия инцидента, Клара все-таки появилась на красной дорожке перед фотографами. А позже опубликовала фото с премьеры у себя в Instagram.

Когда укус собаки приводит вас в отделение скорой помощи за 30 минут до красной ковровой дорожки, – подписала серию фотографий актриса. Девушка не потеряла присутствие духа и в своих сторис шутила, называя следы от укусов “гримом от собачьих зубов”. Однако подробностей нападении пса Клара Макгрегор оставила за кадром.

Клара Макгрегор

Клара с сестрой Эстер

Клара – старшая дочь Юэна Макгрегора и его бывшей жены, художника-постановщика Ив Мавракис. Она занималась фотографией, сейчас снимается в кино и продюсирует фильмы, в том числе и с участием отца. У нее есть младшая кровная сестра Эстер Роуз и еще две сестры – Джамиян и Анук, которых в свое время ее родители удочерили.

Юэн Макгрегор и Ив Мавракис

Напомним, что в 2018 году из-за измен мужа Ив Мавракис подала на развод после 22 лет совместной жизни. Супруги долгое время сражались за опеку над общими детьми и только в прошлом году окончательно развелись, решив, наконец, финансовый вопрос. Согласно бумагам, Ив получила половина всей прибыли от проектов, над которыми Юэн работал во время их брака, также в ее распоряжении остался их особняк в Лос-Анджелесе, который стоит почти 7 миллионов долларов, все ее драгоценности, часть сбережений и пять автомобилей. Первые сообщения о том, что у Юэна и его Ив не все ладно, появились в октябре 2017-го. Тогда папарацци застали Юэна целующимся с коллегой по сериалу “Фарго” Мэри Элизабет Уинстед. Очевидно, что именно роман с ней разрушил его когда-то крепкую семью. Пока у Юэна и Ив длился бракоразводный процесс, Мэри Элизабет-Уинстед даже успела расстаться с актером, заявив, что ей не хочется считаться коварной разлучницей. Однако вскоре пара вновь воссоединилась.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.10 / Отсидевший в тюрьме пасынок Маши Распутиной рассказал об отношениях с мачехой

15.02 / Женщина впервые возглавила ВТО

09.04 / Скандалы: Бунт «кураторов»

29.09 / Лукашенко: «Одной ротой минского ОМОНа успокоим весь Карабах»

29.01 / Неумелая провокация

09.03 / Мнение: Стоимость владения автомобилем, велосипед против трамвая и российские экзоскелеты

17.05 / Почему некоторые слова, сказанные перед зеркалом, приносят счастье и удачу

04.05 / Скандалы: «Системная вырубка» по-Евтушенковски

22.08 / Белорусская команда КВН объявила забастовку и отказалась выступать в Высшей лиге

27.07 / Мнение: Волынская резня глазами выживших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика