 

В Индии «Самсунг» представит смартфон Galaxy M32 с аккумулятором на 6000 мАч

15.06.2021, 16:36, Новости дня
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Как стало известно из источников, близких к руководству корейской компании Samsung, на 21 июня текущего года назначена официальная презентация новой модели смартфона Galaxy M32 в Индии.

Характерной особенностью данной версии гаджета является наличие аккумулятора с большей емкостью. Батарея содержит целых 6000 мАч, отмечают эксперты.

На сегодня уже опубликованы изображения нового смартфона. Также известно, что экран размером 6,4 дюйма обеспечит качественное изображение с частотой обновления картинки 90 Гц. А видеокамера позволит делать съемку с разрешением до 20 Мп в селфи-режиме и до 64 Мп с фронтального датчика. Соотношение оперативной и основной памяти составляет 4 к 64 Гб.



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