Физиономист объяснила, почему Бузова расплакалась после вопроса Губерниева о коньяке

По словам физиономиста Светланы Филатовой, Ольга Бузова в прямом эфире на канале «Матч ТВ» использовала манипуляции. Специалист объяснила, почему артистка расплакалась, услышав вопрос Дмитрия Губерниева о «коньяке по утрам».

Физиономист пояснила, что для того, чтобы уйти от ответа, есть два проверенных способа. Сначала Ольга Бузова начала плакать, так как это ее излюбленный проверенный прием. После этого поющая телеведущая «перевела стрелки» на спортивного комментатора, заявив, что он «дно и не мужчина». В результате, на прямой поставленный вопрос звезда не ответила. Светлана Филатова увидела, что на лице артистки не было удивления. Например, она могла сказать: «А с чего Вы это взяли?».

Эксперт убеждена, что Ольге Бузовой хорошо знакомо то, о чем сказал Дмитрий Губерниев. Видимо, такие случаи имели место в ее жизни, поэтому она растерялась и даже немного испугалась. Если обвинения начинают предъявлять невиновному человеку, то он или будет очень удивлен, или начнет их незамедлительно опровергать. Физиономист отметила, что сам вопрос спортивного комментатора также был своего рода манипуляцией. Он задал его так, будто бы все знают, что у Ольги Бузовой есть пагубная привычка.