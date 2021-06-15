 

Объявлен предзаказ на кнопочные 4G-телефоны Nokia 105 и Nokia 110

15.06.2021, 16:30, Разное
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Компания Nokia выпустила два кнопочных телефона Nokia 105 4G и Nokia 110 4G. Эти устройства стали наиболее доступными на рынке среди других моделей бренда, имеющих поддержку сетей четвертого поколения.
Nokia 105 4G делает более приятным и удобным общение с друзьями или же семьей. Собеседника прекрасно слышно по телефону за счет подключения к сети 4G VoLTE. Создается ощущения, что люди и вовсе находятся в одной комнате. За автономность отвечает батарея, емкость которой составила 1020 мАч. У пользователей есть возможность слушать радио, пользоваться фонариком, запускать игры. Телефон является очень компактным, он продается в синем, красном и черном цвете.

Nokia 110 4G является классической моделью, в которой есть интернет, камера, стандартные игры, фонарик, радио, работающее даже без подключения наушников, видеоплеер и MP3. Телефон поддерживает карты памяти объемом до 32 ГБ. Емкость батареи в модели составляет 1020 мАч. Устройство доступно в бирюзовом, желтом и черном цвете.

Nokia 105 4G доступен для предварительного заказа за 2,690 тысячи рублей. За телефон Nokia 1104G придется заплатить на 300 рублей больше.

Источник: itzine.ru



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