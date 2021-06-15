К концу года Xiaomi выпустит Xiaomi Mix Fold 2, новый складной смартфон на Snapdragon 888

К концу года китайский бренд Xiaomi намеревается выпустить новый складной смартфон. Xiaomi Mix Fold 2 будет построен на Snapdragon 888 и получит подэкранную камеру.

Новый складной смартфон готовится вывести на международный рынок компания Xiaomi. Mix Fold 2 продолжит линейку, получившую популярность у покупателей и получит самые актуальные технологии. Так, мощность и продуктивность устройству придаст на данный момент последняя, наиболее быстрая версия однокристальной мобильной системы Snapdragon 888. Стоит отметить, что к этому времени может не только выйти новый процессор от марки Qualcomm, но и сама Xiaomi создаст новинку на Snapdragon 890.

Следует отметить, что кроме китайских магазинов предыдущую модификацию складного смартфона не поставляли в торговые сети других стран мира. Грядущая новинка должна привлечь больше покупателей к товарам корпорации за рубежом. В соответствии с информацией инсайд-блогера Digital Chat Station, модель оборудуют аккумулятором кремниево-кислородным анодного типа на 5 тысяч мА·ч и поддержкой быстрой зарядки. Кроме того, главный жидкостный объектив основной камеры Xiaomi Mix Fold 2 получит разрешение на 108 миллионов точек. Какими будут параметры остальных фото-видео-датчиков, пока не известно.

Несмотря на отсутствие информации о размере дисплейной панели, известно, что ее поставщиком будет Samsung. Экран с меньшей диагональю экрана закупает у Visionox, частота обновления изображения в обоих случаях составит соответственно до 120 и 90 Герц. Технология подэкранной камеры, размещенной под основным гибким дисплеем, даст возможность комфортно использовать для видеозвонков любую из камер или дисплеев. Скорее всего, Xiaomi Mix Fold 2, появится на полках магазинов в последнем квартале текущего года. Каким будет ценовой диапазон нового флагманского устройства, производителем также пока держится в секрете.

Источник: www.ixbt.com