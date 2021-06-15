Эксперты рассказали о расширяющих избирательные права граждан изменениях в законодательстве

Современное законодательство о выборах создает условия для проведения выборов в Госдуму на принципах открытости, в нем предусмотрены все необходимые механизмы по защите конституционных прав граждан и интересов государства, говорится в докладе Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Ключевые тезисы доклада представил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. «В 2018 – 2021 гг. в действующее законодательство был внесен ряд изменений, направленных на совершенствование избирательного процесса, расширение избирательных прав граждан, развитие электоральных процедур и создание условий для противодействия внешнему влиянию на выборы», – сообщил эксперт.

Правозащитник подчеркнул, все внедренные в избирательную практику новации основаны на изучении зарубежного опыта, что позволяет развиваться избирательной системе РФ в русле общемировых тенденций. Так, например, для лиц, поддерживающих преступные элементы, действуют жесткие ограничения в выдвижении на выборах в США и в Израиле. Запрет в праве баллотироваться действует и для граждан, признанных виновными в неоднократном нарушении избирательного законодательства (Франция). Об этом сообщается на портале НОМ.

За последнюю четверть века сформировался полноценный институт общественного наблюдения за выборами всех уровней. Об этом подробнее рассказала член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова.

«Именно благодаря качественному общественному контролю к старту федеральной кампании многодневное голосование прошло успешную апробацию. Во всех регионах, где оно проводилось, мы выявляли и разрешали трудности, связанные с организацией процедуры. Теперь мы четко понимаем, на какие нюансы в обучении наблюдателей по этому вопросу в дальнейшем нужно сделать упор», – рассказала она.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин в своем выступлении подчеркнул, что закрепление возможности многодневного голосования в законодательстве – «крайне важное достижение для сегодняшнего дня».

По словам эксперта, в последнее время наметилась тенденция на ухудшение эпидемической ситуации в стране: «Она продолжает оставаться серьезной. В сравнении с прошлым годом уровень смертности от пандемии в июне стал выше в четыре раза. Угроза заражения останется и до сентября. В этой связи выборы требуют дополнительного обеспечения безопасности здоровья».

Этой же цели, отметил эксперт, отвечает и применение дистанционного электронного голосования на выборах. Вместе с тем, как показала практика проведения ДЭГ, интерес к новации у россиян большой: общая явка на кампаниях 2020 года составила более 90%.

Одним из ключевых блоков содержания доклада стали вопросы о повышении требований к кандидатам на выборные должности. «В вопросе ограничений в выдвижении на выборах для иноагентов РФ в тренде общемировых политических процессов. Мы также, как и другие демократические страны, стремимся предохранить наши избирательные процессы от внешнего влияния, поэтому нормы о маркировании агитационной продукции справедливы», – поделился мнением заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

По мнению эксперта, принятые поправки «естественное стремление защиты общества от влияния прозападных, разрушительных явлений». Своевременны, отметил Владимир Шаповалов, и ограничительные меры для лиц, совершивших преступления в сфере нарушения закона о выборах. «Мы слышим критику, что власть недостаточно борется с преступлениями. Ограничения для фальсификаторов – достойный ответ на эти вызовы», – подчеркнул политолог.

Избирательное законодательство учитывает риторику США по поводу холодной войны, считает профессор Высшей школы экономики Леонид Поляков. «Против РФ идет гибридная война. В таких условиях внедренные, конкретные ограничения – просто необходимость, обусловленная вызовами времени», – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что на сегодняшний день созданы все необходимые условия для правового регулирования предстоящей федеральной кампании, конкуренция в ходе которой «будет только нарастать». «Активность и работа партий динамический импульс в связи с наделением Госдумы большими полномочиями. Конкурентная среда будущих выборов создана», – отметил профессор.

По мнению ректора Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Станислава Еремеева, глубокий анализ эволюции законодательства о выборах в Госдуму, представленный в докладе, говорит о том, что избирательная система страны построена на принципах информирования, максимального привлечения граждан к общественному контролю за голосованием и создания доступных и безопасных условий для волеизъявления.

«Состояние действующей избирательной системы нам очевидно. Важнее то, что сегодня мы на правильном пути. А путь – воплощение конституционных оснований по формированию таких органов власти, которые будут максимально отражать политические предпочтения граждан», – сообщил эксперт.

«Доклад выступает своего рода политико-правовой матрицей предстоящих федеральных выборов. Он отражает ту реальную жизнь, потребности общества и вызовы, которые сформировались за последние годы», – убежден профессор, заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский. Особенно значимыми изменениями в законодательстве о выборах, по мнению эксперта, являются ограничения для лиц, которые, будучи гражданами России, «живут по правилам США».

«Их продвижение в публичной плоскости может быть крайне опасно для национальной целостности и суверенитета страны. К явлению «двойного гражданства» должна быть выработана общественная нетерпимость. Установленная законодательством ответственность данных лиц перед государством и обществом позволит создать условия для создания таких отношений в электоральной плоскости, благодаря которым итоги выборов не будут подвергаться сомнениям», – сообщил профессор.

«Доклад содержит качественную аналитику и обоснованные выводы, очень полезные и нужные для работы региональных общественных палат, экспертных электоральных и наблюдательских сообществ. Сейчас важно организовать обсуждение этого доклада в регионах. Так, новый вектор развития получит вопрос о формировании единых электоральных практик», – поделился мнением по итогам презентации доклада член Общественной палаты Волгоградской области, член Исполкома Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш.