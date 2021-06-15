В Европе захотели наладить «предсказуемые отношения» с Россией

Европейский союз и Соединенные Штаты хотят наладить более предсказуемые отношения с Россией, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы едины в нашем подходе в отношении России. Отношения между ЕС и Россией сейчас в негативной спирали. И мы хотели бы превратить эту негативную спираль в более предсказуемые отношения», – цитирует главу ЕК ТАСС.

Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз и США «едины в своем подходе» к отношениям с Россией.

Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Байден уже вылетел в Женеву.