53 миллиона. Пивоваров похвастался количеством просмотров его клипа на YouTube

29-летний артист уточнил, что это суммарное число просмотров песни в трех версиях – украинской, русской и французской.

Он также добавил, что очень рад врученной ему недавно наградой: 13 мая песня “Дежавю” победила в номинации “Лучшая песня года” на Национальной музыкальной премии YUNA.

“Для меня как автора песни очень важно то, что она [песня “Дежавю”] отмечена одной из главных премий страны и стала хитом, который набрал на YouTube 53 миллиона просмотров! Это суммарный результат трех видеоверсий — на украинском, русском и французском языках”, – рассказал Пивоваров.

Он подчеркнул, что артисту “всегда есть куда расти”.

“Артисту, который собрал стадион, хочется собрать уже два стадиона. В том деле, которым я занимаюсь, нет конечной цели и финальной точки”, – сказал Пивоваров.

Он признался, что в начале карьеры многие пророчили ему провал, а людей, которые в него верили “можно пересчитать на пальцах одной руки”.

“Думаю, что мы, творческие личности, приходим в этот мир, чтобы что-то менять. И если я для кого-то “неформат”, мне это только льстит, потому что я не хочу создавать похожее на то, что уже есть”, – резюмировал Пивоваров

ВИДЕОВидео: Артем Пивоваров / YouTube

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Контекст:

Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове.

Записывать музыку Пивоваров начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом “Космос”.

С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничает с украинскими и российскими артистами.

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