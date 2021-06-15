Эрдоган прибыл с визитом в Нагорный Карабах

Эрдоган отправился в Нагорный Карабах вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главы государств посетили город Шушу, который Алиев в мае этого года объявил культурной столицей Азербайджана.

Там Эрдоган и Алиев подписали Шушинскую декларацию о союзничестве.

“Совместная декларация о союзничестве, подписанная нами сегодня, поднимет наши отношения на самый высокий уровень. Название декларации говорит само за себя. Все пункты этой декларации являются гарантией нашего дальнейшего сотрудничества… Тем самым мы демонстрируем, что будем едины впредь”, – заявил президент Азербайджана.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. В тот же день в Армении было объявлено военное положение. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

О переходе под контроль вооруженных сил Азербайджана стратегически важного города Шуша Алиев сказал 8 ноября прошлого года.

О том, что Шуша станет культурной столицей Азербайджана, Алиев говорил в январе. По его словам, одной из главных задач станет восстановление исторических памятников в городе. Тогда же глава Азербайджана поднял в городе флаг Азербайджана и сказал, что последний раз приезжал в Шушу 39 лет назад.

Шуша с 1992 года находилась под контролем Армении. Азербайджанские войска взяли город 8 ноября 2020 года. Город расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Степанакерта.

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