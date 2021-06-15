 

Давление на капитана и неизвестные с камерами. В Ryanair рассказали новые подробности посадки самолета с Протасевичем

15.06.2021, 16:26, Новости дня
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15 июня О’Лири давал показания Специальному транспортному комитету Великобритании по поводу инцидента с самолетом. Он рассказал, что белорусские диспетчеры сообщили экипажу, что они получили “реальную угрозу, что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, то на борту взорвется бомба”.

По его словам, капитан самолета “неоднократно” просил Минское управление воздушным движением (УВД) предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему сказали, что та сторона не отвечает, что “совершенно не соответствовало действительности”.

О’Лири отметил, что в подобной ситуации самолет Ryanair должен был приземлиться в Польше или других странах Балтии, но на капитана оказывали “значительное давление”, чтобы он сел именно в Минске.

По словам О’Лири, после того, как самолет приземлился в Минске, на борт поднялось несколько неизвестных с видеокамерами. Они неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно направились в Минск. Экипаж отказался делать это.

Он также добавил, что пассажиров и команду самолета после посадки доставили в здание аэровокзала, а капитан остался на борту самолета. Каждый раз, когда он покидал кабину, его сопровождал вооруженный охранник.

О’Лири уточнил, что вместе с Протасевичем и его девушкой самолет покинули еще трое человек. Он считает, что это были сотрудники спецслужб, однако не уверен – белорусских или российских: “Мы не знаем, было ли это КГБ России или Беларуси и в любом случае не уверены, что есть большая разница”.

По его мнению, посадка самолета – это “преднамеренное нарушение всех международных авиационных правил, норм, правил безопасности”. Также он считает, что самолет посадили под ложным предлогом при поддержке Минского УВД.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Сапега и Протасевич арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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