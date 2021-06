Скандалы: От Геббельса к Христо Грозеву

За что Bellingcat дали «фашистскую» премию

1 июня жюри немецкой журналисткой премии имени Наннена (Nannen Preis) объявило победителями в номинации «лучшее расследование» 2020 года сотрудников проектов Bellingcat, the Insider и журнала Spiegel за расследование «отравления» Алексея Навального. Награда, которую получили сотрудники Bellingcat, формально считается одной из наиболее престижных в немецком журналистском сообществе. Однако вручение ее коллективу, не утруждающему себя хотя бы пытаться делать серьезную журналистику, выглядит, как минимум, издевательски.

Биография самого Генри Наннена, основателя журнала Stern, даёт основания считать, что Bellingcat является достойным продолжателем его дела. Свою журналистскую карьеру он начал ещё в Третьем Рейхе. Именно Нанне озвучивал пропагандистский фильм Лени Рифеншталь «Олимпия». В годы Второй мировой войны молодой журналист служил в пропагандистском подразделении «Южная звезда» полка СС «Курт Эггерс». Нашивка «Южной Звезды» позже стала источником вдохновения для созданного им после окончания войны журнала Stern. Гитлеровский пропагандист не понёс после войны никакого наказания, получив возможность создать самый читаемый немецкоязычный журнал. Однако и на этом поприще его иногда тянуло на старое: например, публикацию скандальных дневников Гитлера, оказавшихся на поверку подделкой.

Bellingcat связывает с бывшим гитлеровским пропагандистом не только склонность к обслуживанию интересов сильных мира сего и пренебрежение к фактам, ради того, чтобы создать сенсацию. Хотя на словах организация Элиота Хиггинса заявляет о том, что борется с правым радикализмом, на деле для неё нет никаких проблем в сотрудничестве с людьми, не скрывающими ультраправых симпатий.

Защитник коллаборационистов из Bellingcat

Одним из наиболее авторитетных авторов Bellingcat считается Дэн Казита (Dan Kaszeta) — специалист по химоружию, экс-сотрудник Секретной Службы США, отставной офицер войск РХБ защиты США, ныне проживающий в Великобритании и сотрудничающий с RUSI (Королевский институт объединенных служб / Royal United Services Institute). Казита получал финансирование в рамках проекта МИД Великобритании Integruty Initiative — и это неудивительно, учитывая его антипатию к России и «любовь» к литовским «лесным братьям», формированиям националистов, которые вели диверсионную войну против Красной Армии.

В издававшемся в США журнале LITHUANIAN QUARTERLY JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES в номере за осень 1988 год опубликована статья, прославляющая «лесных братьев». Её автором тоже значится DANIEL J. KASZETA, полный «тезка» расследователя Bellingcat. А у себя на страничке в LinkedIn расследователь и не скрывает, что публикация о литовских националистах принадлежит ему. Более того, ещё одну статью в защиту «лесных братьев» он написал не так давно — в рамках Integrity Initiative.

В статьях Казиты фактически оправдывается деятельность радикалов, причастных в том числе к Холокосту. Литовская ультраправая организация «Фронт литовских активистов» (LAP), сотрудничавшая со спецслужбами гитлеровцев, названа им «бойцами сопротивления». Организованное Фронтом июньское восстание в 1941 году в Литве сопровождалось масштабными антисемитскими погромами, убийствами евреев, русских, коммунистов.

Де-факто, агенты Абвера из LAP ударили в спину Красной Армии, выступив пособниками гитлеровцев. Однако для Казиты боевики LAP «освобождали» города Литвы (видимо, от евреев и русских).

В тексте Казиты прямо оправдывается деятельность коллаборационистов: в частности, генерала Повиласа Плечавичюса, который создал при поддержке нацистов литовский «Местный отряд» для борьбы с советскими и польскими партизанами. Плечавичюс приступил к зачисткам польских сёл, но после конфликта с нацистами был отстранён от дел, а затем сбежал в США.

По словам литовского историка Алвидас Никжентайтиса, П.Плехавичюс был одним из основных организаторов вооруженного переворота в 1926 году, «похоронившего литовскую демократию», а военное формирование, руководимое им, во время Второй мировой войны запятнало себя кровью польских мирных граждан.

Во время вооружённого сопротивления советской власти в Литве «лесные братья» убили 25 тысяч мирных жителей, включая детей. МИД России неоднократно выступал против чествования командиров «лесных братьев» в Литве, отмечая, что многие из них сотрудничали с нацистами. Такую же точку зрения разделяет израильский Центр Симона Визенталя.

Однако химика из Bellingcat, который заделался историком, не переубедить. В 2019 году он, например, писал о прибалтах, сотрудничающих с нацистами, следующее:

«Большинство новобранцев не испытывали особой преданности делу Германии. Они просто знали, что их ждет, и хотели получить оружие. Многие из этих подразделений скрылись в лесах, чтобы сражаться против Советов, которые были захватчиками, а не освободителями».

Прямая линия на оправдание коллаборационизма через тезис о русских «захватчиках».

Кроме того, в аккаунте Казиты в LinkedIn указано, что в 1991-1992 годах он работал в Estonian American National Council — организации, созданной, бежавшими в США после Второй мировой войны эстонцами, среди которых было и немало коллаборационистов. В США активисты Эстонского американского национального совета незадолго до этого вместе с другими прибалтийскими эмигрантами выступали за введение ограничений на преследование нацистких военных преступников в США. Это отмечено в частности, в документах юридического комитета Сената США от 1986 года.

Друзья Bellingcat и фашистов

Ещё одна связь Bellingcat c ультраправыми — через семейства Бреннинкмайеров и Габсбургов. Бреннинкмайеры — нидерландско-германская семья крупных промышлеников и банкиров, породнившаяся с правящим домом Нидерландов. В годы Второй мировой войны использовали рабский труд, наживались на уничтожении еврейских конкурентов и гордо заявляли, что у них не работает ни один неариец. Сегодня они щедро спонсируют Bellingcat через фонды Auxilium, и Porticus.

Друг расследователя Bellingcat Христо Грозева — Карл фон Габсбург. Он принадлежит к семье, которую Гитлер считал своими личными врагами. Однако это не делает из Габсбургов антифашистов, так как они сотрудничали с другими ультраправыми — «австрофашистским» режимом Дольфуса-Шушнига в 1933-38 гг. Режим этот ставил своей целью «перегитлерить Гитлера». Как отмечал ещё в 1990-х журнал Spiegel — клан Габсбургов пытается замолчать эту «постыдную» главу своей истории. Позже поддержку отцу Карла Отто фон Габсбургу оказывал не нуждающийся в представлениях испанский каудильо Франсиско Франко.

Куратор Навального издевается над памятью о Победе

На этом фоне не удивляет, что тот же Христо Грозев во время суда над Навальным по обвинению в оскорблении ветерана Великой Отечественной, позволял себе насмехаться над ветераном. Или как тот же Грозев шутил по поводу осквернения памятников воинам-освободителям в Европе

Например, «расследователь» Bellingcat «остроумно» писал, что прогулялся бы к памятнику в Вене, но у него нет «художественных навыков», намекая на желание совершить акт вандализма. Отсюда же защита Навального, в националистическом прошлом которого Грозев и Bellingcat не нашли никаких проблем.

Потворство украинскому неонацизму

Расследователи Bellingcat видят фашизм только там, где это выгодно их покровителям, или такой фашизм, с которым безопасно бороться. Так на Украине, по их мнению, фашизм сводится только к преследованиям мигрантов и гомосексуалистов. Когда же украинские силовики расстреливали мирных жителей в Мариуполе 9 мая 2014, то они, по мнению Bellingcat, «действовали сдержанно» (restrained themselves).

Последним эпическим провалом Bellingcat на украинском направлении стали попытки защиты неонациста Романа Протасевича. Тут сами расследователи под валом доказательств были вынуждены отступить— он всё-таки был непросто журналистом, но участником неонацистского вооружённого формирования «Азов».

Являясь плотью от плоти инструментом западной пропаганды, Bellingcat в лучших традициях своих заказчиков не гнушается ничем — вплоть до сотрудничества с околофашистскими кругами. Впрочем, так делал ещё бывший начальник Христо Грозева — американский разведчик Джон Клюге, в годы Второй мировой вербовавший высокопоставленных нацистских офицеров. Главное, чтобы они работали против России.

Двойные стандарты «расследователей» уже давно стали притчей во языцех. Поэтому едва ли кого-то может удивить, что не утруждающих себя поиском достоверной фактуры и неоднократно уличенных в систематической подтасовке фактов сотрудников Bellingcat с их сеткой распространения контента в России удостоили премии имени гитлеровского пропагандиста.