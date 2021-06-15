Помощник Путина назвал темы саммита Россия – США

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, о чем будут говорить Владимир Путин и Джо Байден. По словам представителя Кремля, главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, пандемию коронавируса, борьбу с киберпреступностью, а также сотрудничество в экономике, изменение климата и проблемы Арктики.

Также Путин и Байден не оставят без внимания конфликты на Украине, в Сирии, Ливии, Афганистане, Нагорном Карабахе и ситуацию в Белоруссии. Задержания россиян в третьих странах, история Алексея Навального, работа посольств и отношения России и США также отображены в списке тем предстоящего саммита.

Ушаков отметил, что при согласовании повестки проблем не было. Очередность обсуждения тем также утверждена, однако главы государств могут нарушить ее, затронув несогласованные вопросы, добавил помощник российского лидера.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве. Начало – в 14:00 по московскому времени. Президент России прилетит в Швейцарию в день саммита. Переговоры рассчитаны на четыре-пять часов с учетом перерывов.