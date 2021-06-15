Двадцатилетие фестиваля STEREOLETO вместе с новинками от “Балтики”

STEREOLETO – культовое событие для меломанов с экспериментальным лайн-апом из самых трендовых исполнителей. На протяжении всего уикенда в режиме нон-стоп гостей удивляли мощным звучанием и проникновенным вокалом 34 группы.

К российским Би-2, Антохе MC, RSAC, Tesla Boy и другим исполнителям вырвались и зарубежные артисты. Иван Дорн, SunSay и Constantine (Украина), Jesse Markin (Финляндия), L’imperatrice (Франция), Nizkiz и Петля Пристрастия (Беларусь) доказали, что у музыки не может быть границ. Настоящий праздник для гостей STEREOLETO, которые могли получить всё и сразу, перемещаясь между четырьмя сценами.

Помимо музыкальных открытий от настоящих легенд и ньюкоммеров из мира музыки, гостей ждали и гастрономические: рядом с ВИП-зоной их встречал чилл-лаундж от «Балтики». Здесь компания презентовала две свои новинки: нефильтрованное пиво с мягким вкусом, дополненным гвоздичными и фруктовыми нотками и слабой хмелевой горечью, «Балтика Пшеничное» и темное пиво в стиле браун эль с насыщенным полным вкусом с заметной хмелевой горечью и хлебно-карамельным послевкусием «Балтика Темное».

Создавали атмосферу STEREOLETO также арт-объекты современных дизайнеров, пространство STEREOFOOD с яркими стрит-фуд проектами, STEREOMARKET с лучшими локальными брендами и STEREOFUN с большим количеством развлекательных активностей.

Ольга Пуляева, директор по управлению брендом «Балтика»: «STEREOLETO — особенный для города фестиваль, без которого сложно представить культурную жизнь Санкт-Петербурга. Точно так же и наша компания всегда ассоциировалась с Северной столицей. Мы рады, что на протяжении многих лет являемся частью STEREOLETO и можем быть добрыми партнерами, чтобы вместе презентовать лучшие новинки из мира музыки и пива».