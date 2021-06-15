Агония на Ангаре

В Усолье-Сибирском третий год не снимают режим ЧС. Земля, воздух, река и люди здесь отравлены ртутью.



Химикаты на земле на территории «Усольехимпрома». Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Соляной ручей бьет в нос резким запахом сероводорода. По белым камням стекает в мутную речную воду. На горизонте — сопки с поредевшим из-за вырубок и пожаров лесом. Над темной Ангарой несется холодный ветер.

Трудно поверить, что это красивое, по-сибирски суровое место — центр тяжелейшей экологической катастрофы. Что Ангара рядом с нами — в агонии. Здесь, в 140 километрах от своего истока, в пятом по величине городе Иркутской области Усолье-Сибирском, великая река становится ядовитой. Ее воды насыщаются аммонием, фосфатами, ртутью, фенолом. И это не просто загрязнение: в прошлом году власти взяли пробы: предельно допустимые концентрации отравляющих веществ оказались превышены в 360–500 раз. В этом году местные лаборатории отказываются принимать у экологов пробы речной воды. Но признают: превышения по ртути есть даже по берегам (по замерам «Новой» — в 5 раз).

Анализ проб, проведенный в Институте биохимии им. А.П. Виноградова, превышения ПДК ртути в воде не показал — на Ангаре полноводье, разбавления большие. Но повышенное содержание ртути выявили в рыбе — 1,2 ПДК.

Воздух в этих местах также отравлен: в нем фиксировались превышения ПДК ртути в 367 раз. А в сточных водах главного отравителя — закрытого химзавода-гиганта «Усольехимпром» — в 33 тысячи раз.

Здесь дуют ртутные ветры, а земля покрыта шламом. И здесь живут 75 000 человек. В Усолье-Сибирском с 2018 года не снимают режим чрезвычайной ситуации.

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