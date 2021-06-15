 

Новый Остап Бендер – Арам Вардеванян: 10 фактов об актере

15.06.2021, 15:48, Разное
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Расспросили актера о том, каким будет его Бендер и почему стоит посмотреть на него в кино. Получилось 10 интересных фактов.

  • Остапу из “Бендера” 19 лет, это фильм о становлении “великого комбинатора”.

    Начало XX века, Остап еще не такой матерый специалист в аферах, но ему приходится научиться выкручиваться, чтобы найти сокровища, ну и помочь любимой девушке.

  • С 3-х лет Арам занимался шахматами.

    Не знаю, почему меня так рано отдали. Я еще не писал и не читал, но уже учился играть в шахматы.

  • Любимые персонажи Вардеваняна в литературе – Остап Бендер и Хлестаков.

    В принципе они похожи, оба относятся к жизни, как к игре. Я тоже азартный, я люблю играть, кажется, во все игры на свете.

  • Арам долго не мог попасть на кастинг фильма “Бендер”.

    Я и сам отправлял свои фотографии, и просил агента устроить пробы –  ничего не получалось, а потом то ли кто-то посоветовал меня режиссеру, то ли кастинг-директор меня где-то увидела (есть разные версии), но я получил приглашение на просмотр – и понеслось.Арам Вардеванян, кадр из фильма “Бендер” 

  • Арам умеет садиться на шпагат.

    Я занимался Карате-До Дзёсинмон, у меня черный пояс, первый дан. На карате меня отвел отец, и мне понравилось, я начал интересоваться боевыми искусствами. А потом в моей жизни появились фильмы с Брюсом Ли, я стал его фанатом. Наверное, тогда я первый раз задумался о том, что можно передавать какой-то опыт через кино и проникся кинематографом. 

  • Родной город Арама – Армавир,там до сих пор живут его родители.
     
  • В детстве Арам мечтал стать клоуном.

    И я, кстати, до сих пор хочу, – смеется актер.

  • С Безруковым у Арама сложились хорошие отношения.

    Конечно, нельзя сказать, что мы стали друзьями – нужна же субординация, Сергей Витальевич и старше, и опытнее, но это совсем не означает, что все бегали вокруг, пытаясь ублажить знаменитого артиста. Безруков – смешливый, компанейский, очень добрый и бесконечно профессиональный человек.Арам Вардеванян, кадр из фильма “Бендер”Арам Вардеванян и Сергей Безруков, кадр из фильма “Бендер”

  • Первый раз Арам посмотрел сериал “Бригада” только во время съемок “Бендера”.

    На следующий день пришел с другим взглядом на Безрукова вообще.

  • Арам написал сценарий для полнометражного фильма.

    Да, я разрабатываю собственный проект, который начал писать после “Бендера”, он связан с боевыми искусствами. 



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